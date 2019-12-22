2019/12/22 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

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انفجار عبوة ناسفة على عجلة تقل منتسبين بأكاديمية الشرطة في الشرقاط

يتبع.



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