2019/12/22 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعل أسوأ شيء في الحياة هو أن يكون الأب أو الأم شخصيات مستهترة لا يمكنهما حمل المسئولية أو يتركان أخطاءهما تتحول إلى حبل يدور حول أعناقهم ليقتلهما وأطفالهما، فيدفع الأبرياء من أبنائهم ثمن الاستهتار.أن الأب اندرو تسبب في مقتل طفلتيه الأولى عمرها 6 سنوات والصغرى 4 سنوات بسبب إدمانه للمخدرات واقتراضه المال.أوضحت تحقيقات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار طفلتان تدفعان الثمن بسبب ديون والدهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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