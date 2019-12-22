نائب يتهم تحالف البناء بالخضوع لإرادات خارجية ويلعن الانسحاب منه

2019/12/22 | 11:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن النائب علي الصجري، اليوم الأحد، الانسحاب من تحالف البناء، فيما اتهم التحالف بأنه يوجه بشكل مباشر من خلال املاءات خارجية، وهذا خرق خطير للسيادة العراقية، حسب قوله.وقال الصجري في له، انه "في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالَب بحقوقه المشروعة، وتنامي حالة الرفض لأشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين وعدم الاستجابة لتلك المطالب رغم تأكيدات المرجعية الدينية لها، نؤكد وقوفنا مع صوت الشعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح، ورفض كل أشكال الهيمنة والتبعية والتدخلات الخارجية ونطالب القوى السياسية بضرورة الاستماع الى حركات الاحتجاج المطلبية وتلبية حقوقهم المشروعة، ومنع كل المحاولات الرامية الى فرض مرشحين لرئاسة الوزراء بأوامر خارجية لا تنسجم مع مطالب الشعب".واضاف الصجري، ان "هذه المرحلة الراهنة تتطلب إلى تعاون جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياسية وتشكيل حكومة وطنية تنسجم مع مطالب المتظاهرين، وبعد ان تأكد لدينا ان هذا التحالف ليس كما اتفقنا عليه قبل تشكيله بانه تحالف وطني يستمد قرارته حسب المصلحة الوطنية ، ولكن اتضح لنا انه يوجه بشكل مباشر من خلال املاءات خارجية، وهذا خرق خطير للسيادة العراقية والتدخل في شؤونها الداخلية لذا قررت الانسحاب من تحالف البناء بشكل كامل، وان مهمتنا ستتركز بالوقوف مع الجماهير المطالبة بالإصلاح والتغيير".

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