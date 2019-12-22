2019/12/22 | 11:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوة من اللواء 35 في الحشد الشعبي ، الاحد، عنصرا من داعش واصابت آخرين بصد هجوم ارهابي في بيجي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوة من اللواء 35 صدت هجوما لعناصر داعش على شرطة الطاقة على طريق السحل في قضاء بيجي “، مبينا ان “القوة قتلت عنصرا من المهاجمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة من اللواء 35 بالحشد تقتل عنصرا من داعش وتصيب آخرين بصد هجوم في بيجي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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