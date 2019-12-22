إيران.. وفاة أكثر من 100 شخص بمرض الانفلونزا

2019/12/22 | 11:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن مسؤول بوزارة الصحة الايرانية وفاة 103 أشخاص بعد اصابتهم بمرض الانفلونزا في مختلف انحاء البلاد.

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