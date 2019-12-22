العطار يدعو الحكومة المقبلة لتطوير الصناعة العراقية للسيارات

2019/12/22 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار، الأحد، إلى أهمية لجوء الحكومة المقبلة على تطوير الصناعة العراقية للسيارات.

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