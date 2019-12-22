ترامب: اتفاق التجارة مع الصين قريب جدا

2019/12/22 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة والصين، ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا "قريبا جدا".

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