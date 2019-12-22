2019/12/22 | 11:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلافات الفنانين على السوشيال ميديا والبرامج عرض مستمر، حيث نجد بعضها تنتهى بالصلح والبعض الآخر ينتهى ببلوك على مواقع التواصل.“نرصد فى التقرير التالي بعض عداوات النجوم التى تحولت إلى محبة بعد ذلك”.اليسا وميريام فارس :وجهت اللبنانية اليسا رسالة قاسية إلى مواطنتها ميريام فارس بعدما شنت الأخيرة هجوما على الأولى بسبب مهاجمتها عندما أدلت بتصريحات مسيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خناقات النجوم على مواقع التواصل تتواصل وإليسا تهاجم ميريام فارس بشراسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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