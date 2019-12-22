مقعد جوارديولا المُحصن يدفع أرتيتا لقيادة آرسنال

2019/12/22 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرتيتا

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن الكواليس وراء تعيين ميكيل أرتيتا مديرًا فنيًا لآرسنال.

وكان أرتيتا يعمل كمدرب مساعد في مانشستر سيتي لبيب جوارديولا منذ 2016 وحتى الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن أرتيتا قرر الرحيل عن السيتي، إثر فشله في الحصول على تأكيدات من النادي أنه سيكون خليفة جوارديولا في مقعد المدير الفني.

وأشارت إلى أن أرتيتا كان يعتقد أنه الخيار الطبيعي لخلافة جوارديولا، بصفته الرجل الثاني في الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وشددت على أن عقد جوارديولا مع السيتي يحتوي على بند يسمح للإسباني بالرحيل في الصيف المقبل، وذلك رغم نفي المدرب لهذا الأمر.

وأوضحت أن أرتيتا شعر بخيبة أمل من موقف إدارة السيتي، والتي ترفض منح المهمة لمدرب مبتدئ رغم قناعتها بأنه أحد ألمع المدربين الشباب في العالم.

وذكرت “ميرور” أنه عقب إقالة أوناي إيمري من قيادة آرسنال وعرض المنصب على أرتيتا، شعر الأخير بأن الفرصة جيدة جدًا، ومن الصعب رفضها.

المصـدر: كووورة

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