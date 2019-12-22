الرياضية العراقية تفصل ستة معلقين .. ما هي القصة؟

2019/12/22 | 11:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير قناة الرياضية العراقية عن السبب الحقيقي وراء فصل ستة معلقين عملوا في الشبكة....

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