مصرف الرافدين يُحذّر الموظفين والمُتقاعدين من هذه الخطوة!

2019/12/22 | 11:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا مصرف الرافدين، موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع بعض الشركات ومنافذ #البطاقة_الذكية التي تدّعي تعاملها مع المصرف، بداعي منحهم السلف.وقال […]

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