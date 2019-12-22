كركوك تعلن الأربعاء عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد

2019/12/22 | 11:34 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة محافظة كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء

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