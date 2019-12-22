برلمان كوردستان يعقد جلسته الـ12 الثلاثاء

2019/12/22 | 11:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد برلمان كوردستان، يوم الثلاثاء المقبل، جلسته الاعتيادية الـ12 من السنة الاولى للفصل التشريعي الخريفي للدورة البرلمانية الخامسة.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان خلال دعوة وجهتها الى اعضاء البرلمان "بالاعتماد على حكم الفقرة الثالثة من المادة 18 والفقرة الاولى من المادة 19 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ندعو جميع اعضاء برلمان كوردستان الى الحضور لعقد الجلسة الاعتيادية رقم 12 من السنة الاولى للدورة الانتخابية الخامسة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء المقبل 24/12/2019".

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