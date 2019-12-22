نائب ينسحب من كتلة البناء: اتضح لنا أنه يوجه بشكل مباشر من خلال إملاءات خارجية وهذا خرق للسيادة العراقية

2019/12/22 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب علي الصجري، الأحد، الانسحاب من تحالف البناء، فيما اتهمه بالخضوع لما وصفها بأنها ’’إملاءات خارجية’’.وقال الصجري في بيان تلقته “يس عراق” “في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بحقوقه المشروعة، وتنامي حالة الرفض لأشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين وعدم الاستجابة لتلك المطالب رغم تأكيدات المرجعية الدينية لها”.وأضاف: “نؤكد وقوفنا مع […]

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