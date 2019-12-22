غازي فهد: لا املك عصا سحرية

2019/12/22 | 11:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب، مدرب نادي العين الاماراتي، غازي فهد، اليوم الاحد، عن سعادته وتقديره لمجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، للثقة التي أولاها له بتولي مهمة قيادة الشؤون الفنية لفريق الكرة في المرحلة المقبلة.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العين ودبا الحصن، في دور الـ16 لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم، "أود أن أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكرواتي إيفان ليكو، على الجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية مع الفريق، وثقتنا كبيرة جداً في لاعبي العين وجماهير هذا النادي الكبير، في تعزيز الطموحات والثقة لبلوغ الطموحات المرجوة".

وأضاف ان "التغيير سنة الحياة، وبرغم أن مهمتي مؤقتة، إلا أن ثقتي كبيرة في الله وفي عملي وفي قدرة لاعبي العين على تحقيق أهداف النادي المرجوة، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الجميع من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير، والفريق في أمس الحاجة إلى وقفة جماهيره في هذه المرحلة المهمة من الموسم الحالي".

وأردف ان "من يمتلك الأسماء التي تضمها قائمة فريق العين حالياً، بمقدوره التحكم في مجريات أي مباراة وبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، والمؤكد أن عودة الثقة للاعبي الفريق وترميم الجانب البدني من أهم الأوليات في المرحلة الحالية".

وتابع فهد "شخصياً لا أملك عصا سحرية للتغيير، ولكن من يمتلك عناصر في قيمة لاعبي العين، بإمكانه صناعة الفارق، وتغيير الصورة التي كان عليها الفريق بكل تأكيد".

وردا على سؤال حول استعادة الثقة لبعض اللاعبين المبعدين عن القائمة في المرحلة الماضية، قائلا "نحن أمام تحدٍ جديد، والمرحلة الماضية انتهت، وشعور اللاعبين بالمسؤولية أمر لمسناه خلال الاجتماع الذي سبق تدريب اليوم وهو من المكاسب الحقيقية التي تعزز من ثقتهم في قدراتهم، حيث أظهر الجميع الرغبة القوية وروح التحدي في تحقيق أهداف النادي خلال الاستحقاقات القادمة".

وأكمل انه "لا توجد مواجهة سهلة في كرة القدم، ومباريات الكؤوس دائماً ما تتطلب تركيزاً كبيراً وجهوداً مضاعفة، بغض النظر عن اسم وموقع المنافس على خريطة التصنيف، وهناك عدة جلسات مع لاعبي الفريق لإعادة ترتيب الأوراق".

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