2019/12/22 | 11:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصجري للمربد: انسحبت من تحالف البناء لانه يدار مباشرة من إيران، ويتمرد على توجيهات المرجعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/22 | 11:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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