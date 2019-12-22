2019/12/22 | 11:48 - المصدر: الغد برس

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مؤتمر امني عشائري في ديالى بحضور نواب المحافظة لمناقشة اوضاع ناحي

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مؤتمر امني عشائري في ديالى بحضور نواب المحافظة لمناقشة اوضاع ناحية ابي صيدا

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