الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس

2019/12/22 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من الخليل بالضفة والقدس المحتلة، واستدعت آخر من بيت لحم عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وقالت مصادر فلسطينية إن

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