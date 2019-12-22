2019/12/22 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – البصرة

افاد مراسلنا في محافظة البصرة، بان المدارس والجامعات استقبلت صباح اليوم الاحد، اعداد كبيرة من الطلبة المنقطعين منذ فترات طويلة عنها.

وقال مراسلنا

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