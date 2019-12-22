كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

2019/12/22 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قرر محافظ كركوك، راكان الجبوري، الأحد (22 كانون الأول 2019) تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، في المحافظة.

وذكر بيان، للمكتب الإعلامي لمحافظ كركوك: "اكراما واعتزازا بأحبتنا المسيحيين ودليل تضامن وتكاتف مكونات كركوك، قرر محافظ كركوك تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، الموافق الخامس والعشرون بمناسبة اعياد الميلاد المجيد".

ويستعد مسيحيو العراق، في كركوك وعدد من المحافظات الأخرى للاحتفال بعيد الميلاد "يسوع المسيح" والذي يُعد ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، وذلك بدءًا من ليلة 24 كانون الأول، ونهار 25 كانون الأول.





بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من طلاب محافظة ديالى، امام مبنى تربية المحافظة، الاحد (22 كانون الأول 2019)، للمطالبة بتأجيل امتحانات نصف السنة.

وقال احد الطلاب المتظاهرين، مثنى عيسى، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من طلبة المرحلة

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الأحد (22 كانون الأول 2019)، بان هدوء نسبي يخيم على اجواء ناحية ابي صيدا بعد ليلة ساخنة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" هدوءاً نسبياً يخيم على أجواء مركز ناحية ابي ص

بغداد اليوم - بغداد

أوقفت هيأة الجمارك العراقية، الأحد (22 كانون الأول 2019) استيراد منتج ’’دبس التمر’’ اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " بق

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