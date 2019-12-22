دولة القانون يضغط على صالح.. واحتجاجاتٌ تعمّ الجنوب رفضاً لـ السهيل

2019/12/22 | 11:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الحل العراق دعا النائب عن ائتلاف #دولة_القانون “منصور البعيجي”، رئيس الجمهورية #برهم_صالح إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية بتكليف رئيس للحكومة والابتعاد عما أسماه بـ «المماطلة» في اختيار المرشح للمنصب.وطالب […]

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