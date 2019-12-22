اغتيال ناشط ومدير مركز صحي في محافظة ميسان

2019/12/22 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الأحد، بان مجهولين أطلقوا النيران على ناشط مدني ومدير مركز ناحية الكحلاء الصحي في المحافظة وأردوه قتيلًا.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه الناشط المدني ومدير مركز ناحية الكحلاء الصحي، حسن نعيم عبد المحسن البهادلي” موضحًا أن “الاطلاقات الأربعة، […]

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