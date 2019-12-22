“المستقلة” تنشر الموقف الأمني في 7 محافظات

2019/12/22 | 12:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تنشر المستقلة الموقف الأمني في سبع محافظات لليوم الأحد.حيث شهدت أغلب محافظات الوسط والجنوب، اليوم الأحد، استمرار التظاهرات السلمية في ساحات التظاهر “هناك قطع لبعض الطرق في مدينة الكوت “.أما في محافظة ذي قار “هناك عدداً من الطرق والجسور الحيوية أغلقت صباح اليوم ، فضلاً عن استمرار تواجد المتظاهرين السلميين في ساحة […]

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