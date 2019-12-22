إيران تستأنف رسميا رحلاتها الجوية إلى العراق

2019/12/22 | 12:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية صحبت الله رحماني، إيفاد 58 قافلة لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا خلال الشهر الماضي.وقال رحماني، إن “رحلات الزائرين الإيرانيين إلى العتبات في العراق تمت جوا، بعد توقف دام شهرا واحدا”، بحسب ( فارس نيوز).وأضاف، أنه ...

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