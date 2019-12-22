بالفيديو – تامر حسني يكشف حقيقة جائزة “غينيس ريكوردز”

2019/12/22 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد إعلانه دخول موسوعة “غينيس” كأكثر فنان مؤثر في جمهوره، والتشكيك الذي حام حول حقيقة دخوله الموسوعة من عدمه، خرج الفنان تامر حسني ليكشف تفاصيل جديدة حول دخوله الموسوعة خاصة بعد خروج بيان من موسوعة “غينيس” تكذب ما أعلن عنه تامر بأنه ليس الأكثر تأثيراً في العالم.

وأوضح تامر أثناء استضافته في إحدى حلقات برنامج “عرب وود”، حقيقة ما تردد، مؤكداً أنه دخل الموسوعة من خلال كونه الأكثر تأثيراً على محبيه.

وقال: “ما يكتب في الشهادة مختصر وفي الخلفية هناك تفاصيل الجائزة، وليس من المعقول أن يكون كل هذه الاحتفالات غير حقيقية.

وأشار إلى أن أكثر التعليقات التي أصابته بضحك هستيري، عندما ردد البعض أنه لم يحصل على هذه الجائزة ولم يدخل الموسوعة مطلقاً.

وأضاف: “هل يعقل أن أقوم بالاتفاق مع المحكمين من موسوعة غينيس على أن نقيم حفلاً لمجرد الشو الإعلامى فقط”.

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