أبراج جاكلين عقيقي: تجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى

2019/12/22 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليكم توقعات خبيرة الفلك جاكلين عقيقي لهذا اليوم

الحمل

مهنياً: لا تتردّد في فرض وجهة نظرك والدفاع عنها وتأكّد من أنك على طريق النجاح.

عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر.

صحياً: لا تترك الغضب يسيطر عليك، انتبه من عنف او من مواجهات قد تؤدّي إلى الأسوأ.

الثور

مهنياً: بعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتك، فتقع في حيرة بين مجموعة من القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها.

عاطفياً: إذا كنت لا تحتمل فراق الحبيب، بادر إلى الاتصال به كلما سنحت لك الفرصة واطمئن إليه.

صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.

الجوزاء

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص جديدة آتية وإعادة تنظيم أفكارك والتخطيط للمستقبل المهني الذي تطمح إليه.

عاطفياً: عليك أن تكون اكثر تسامحاً في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي.

صحياً: تراكم الأوجاع من دون إيجاد العلاج اللازم لها يزيد وضعك الصحي تأزماً.

السرطان

مهنياً: تبدأ بتنفيذ مشروع جديد يحقق لك طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك على الطريق الصحيح.

عاطفياً: حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة الشريك فلا تبالغ.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن المنبّهات ولا سيما في المساء لأنها تسبب لك الأرق.

الاسد

مهنياً: كن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك ويحط من عزيمتك فتبدو خائر القوى ضعيفاً.

عاطفياً: إبق على تواصل مستمر مع الشريك في هذا اليوم المميز الذي يدخل البهجة والأمل مجدداً إلى حياتكما.

صحياً: الشكوك قد تولّد الأرق ومشكلات صحيّة وأوجاعاً وآلاماً أنت بغنى عنها.

العذراء

مهنياً: كن منفتحاً على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات، واستمر فيما تخطط له حتى النهاية.

عاطفياً: لا تراهن على فشل الشريك، بل حاول أن تكون صاحب المبادرة، فتصبح أكثر قدرة على الإقناع.

صحياً: ثابر على الاهتمام بوضعك الصحي، ونوّع بين حين وآخر في النشاطات المفيدة لك.

الميزان

مهنياً: تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك، وتجتاز كل العقبات وتتوصل إلى المرتجى.

عاطفياً: اختلاف في الرأي بينك وبين الشريك، لذلك أدعوك الى احترام الالتزامات على أنواعها.

صحياً: تجد نفسك قادراً على معالجة نفسك من بعض الامراض التي قد تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

العقرب

مهنياً: يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية، قد تجد نفسك في صراع بين الأرقام والتقارير التي يجب أن تقدمها.

عاطفياً: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك، بسبب التصرفات الإيجابية التي تبذلها وترضي طموحه.

صحياً: تقوم بغير عمل في وقت واحد فتعرّض نفسك للإرهاف وربما للانهيار.

القوس

مهنياً: قد تعاكسك الظروف أو تجدك غير قادر على مواكبة ما يحصل في العمل أو تكون منتفضاً على واقع ما.

عاطفياً: عودة حب قديم الى حياتك، وإعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، واهتمام بالماضي.

صحياً: يوم مثالي للتخلص من الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف الجسدي.

الجدي

مهنياً: آفاق واسعة واحتمالات شتى وتنسيق يريحك من قلق ويصحّح بعض الأوضاع، في الجو مصالحة أو لقاء أو عودة قديمة الى حياتك.

عاطفياً: سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك، وتكون سبباً في ابتعاده عنك، تدارك الامر قبل فوات الأوان.

صحياً: إذا كانت الأمراض تخيفك عليك القيام بكل ما يجعلك لا تصاب بها.

الدلو

مهنياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرّك والقيام بكل ما تراه مناسباً للطرفين.

عاطفياً: تتحرر من قيد إذا كنت مرتبطاً، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جداً.

صحياً: مشاكلك الصحية المتراكمة تبعث اليأس في نفسك وتدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه.

الحوت

مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات.

عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.

صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.

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