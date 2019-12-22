تعرف على تشكيلة ريال مدريد أمام بلباو

2019/12/22 | 12:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز اليوم، من أجل الاستمرار في ملاحقة برشلونة متصدر الليغا.

ووفقًا لموقع "هو سكورد" فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد، اليوم جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ميندي – راموس – فاران – كارفاخال

الوسط: فالفيردي – مودريتش – كروس.

الهجوم: بيل – بنزيما – رودريغو.

ويغيب عن الميرنغي في مباراة اليوم: كاسيميرو ومارسيلو وإيدين هازارد ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو وخاميس رودريغيز وماريانو دياز وألفارو أودريوزولا، لأسباب مختلفة.

ويحتل ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة.

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