وزيـر الصناعـة يوجه بصـرف الرواتـب المدخـرة لموظفـي معامـل سمنـت القائـم وكبيسـة والفلوجـة

2019/12/22 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجـه وزيـر الصناعـة والمعـادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري بصـرف الرواتـب الاسميـة والمخصصات المدخـرة لإعداد أخرى من موظفي الشركة العامة للسمنت العراقية في

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