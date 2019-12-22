الكمارك: ضبط طائرة مسيرة واعادة اصدار طابعة باجات مخالفة في مطاري النجف والبصرة الدوليين

2019/12/22 | 12:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد، تمكن كوادرها العاملة في مطار النجف الأشرف من ضبط طائرة مسيرة تحتوي على ثمان كاميرات بحوزة مسافر

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