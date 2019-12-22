2019/12/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الداخلية تنفي إغلاق دوائر الجنسية في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الداخلية تنفي إغلاق دوائر الجنسية في النجف
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الداخلية تنفي إغلاق دوائر الجنسية في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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