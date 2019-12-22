الداخلية تنفي إغلاق دوائر الجنسية في النجف


الداخلية تنفي إغلاق دوائر الجنسية في النجف
2019/12/22 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الداخلية تنفي إغلاق دوائر الجنسية في النجف

 

يتبع.

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