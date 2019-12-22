فريق الشرطة يرفع وتيرة استعداداته في الرياض تحضيراً للقاء الشباب

2019/12/22 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فريق الشرطة بكرة القدم تدريباته المكثفة في العاصمة السعودية، الرياض، تحضيراً لمواجهة فريق الشباب السعودي في إطار ذهاب دور الـ(8) من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

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