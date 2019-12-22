واع تنشر الموقف الأمني في 7 محافظات

2019/12/22 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية الموقف الأمني في سبع محافظات لليوم الأحد.

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