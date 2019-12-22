بالصورة.. مصرع شخصين على سريع الغزالية

2019/12/22 | 12:28 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بأن شخصين لقيا مصرعهما على سريع الغزالية غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شخصين لقيا مصرعهما في حادث سير بالقرب من سريع الغزالية غربي بغداد".

واضاف المصدر انه "تم نقل الجثتين الى الطب العدلي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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