بالوثيقة.. 56 نائباً يوقعون على ترشيح توفيق علاوي للحكومة المقبلة

2019/12/22 | 12:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، وثيقة تضم توقيع 56 نائباً لترشيح محمد توفيق علاوي رئيساً للحكومة المقبلة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

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