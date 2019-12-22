الرافدين يحذر من جهات تستغل اسم المصرف لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين🔻

2019/12/22 | 12:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصرف الرافدين موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية وبعض منافذ البطاقة الذكية الذين يدعون تعاملهم مع المصرف لغرض منح السلف لهم .وقال المكتب […]

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