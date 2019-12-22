المسلمون يشكلون نسبة %23.2 من مجموع سكان العالم في احصائية جديد🔻

2019/12/22 | 12:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع World Population Review”” الأميركي الذي يعنى بالتعداد السكاني، إحصائية حول ديانات العالم ومواقعها بين الدول، حيث بين أن الديانة المسيحية شكلت نسبة 31.5%، فيما شكلت الديانة الإسلامية نسبة […]

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