العراق ينتج خمسة ملايين طن اسمنت بإيرادات تجاوزت الـ160 مليار

2019/12/22 | 12:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية في وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، تحقيق إيرادات تجاوزت الـ160 مليار دينار بكميات إنتاج فاقت الـ5 مليون طن خلال هذا العام.

وقال مدير عام الشركة حسين الخفاجي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه التحققات تعد طفرة إنتاجية وتسويقية إذا ما قورنت بالعام الماضي نتيجة الخطط المدروسة والممنهجة للشركة في تأهيل وصيانة معاملها وإعادة أكثر من ثلثي معاملها المدمرة في المحافظات المحررة الى الخدمة بجهود وإمكانيات ذاتية".

وأضاف أن "أعلى نسب في التحققات كانت لمعمل سمنت الحدباء حيث بلغت (2194%) بعد أن كان المعمل قيد التأهيل في العام الماضي وأنتج (1595) طن وتصاعد إنتاجه خلال هذا العام ليصل الى (36594) طن يليه معمل سمنت الرافدين بنسبة ( 196%) ومعمل سمنت النجف بنسبة ( 80% ) مقارنة بالعام الماضي".

ولفـت الخفاجي الى أن "أسعار السمنت العادي والمقاوم في معامل الشركة تعتبر تنافسية حيث لا يتجاوز سعر الطن الواحد أكثر من (70) ألف دينار مطروح في كافة معاملها الموزعة في جميع أنحاء العراق"، مشيراً الى أن "الشركة تنتج أيضاً سمنت غير نمطي والمتمثل بالسمنت الخاص بآبار النفط والسمنت الخاص بتحشية السدود في معملي بابل والحدباء وقد جهزت الشركة هذه النوعيات من السمنت الى الشركات النفطية والشركة الايطالية المكلفة بصيانة أسس سد الموصل وقد نال المنتج رضا هذه الشركات بعد الفحوصات المختبرية والميدانية وبأسعار مناسبة مقارنة بالمستورد".

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