نائب يعلن الانسحاب من تحالف البناء ويتهمه بالخضوع لإملاءات خارجية

2019/12/22 | 12:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب علي الصجري، اليوم الأحد، الانسحاب من تحالف البناء، فيما اتهمه بالخضوع لما وصفها بأنها ’’إملاءات خارجية’’.وقال الصجري في بيان “في ظل استمرار الحراك الشعبي المطالب بحقوقه المشروعة، […]

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