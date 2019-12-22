ليفربول ممنوع من وضع

2019/12/22 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية اليوم الأحد، عن أن ليفربول المتوج بلقب كأس العالم للأندية، ، لن يتمكن من وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على قميصه في مباريات الدوري الإنجليزي.

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