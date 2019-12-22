مورينيو: لا توجد أسرار في توتنهام

2019/12/22 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

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جوزيه مورينيو

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، على عدم معاناته من أي مفاجآت بين جدران السبيرز، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة تشيلسي اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.

وسبق أن كشف دانييل ليفي، رئيس توتنهام، عن عدم عزمه الإنفاق كثيرًا في الميركاتو الشتوي المقبل، وهي الأزمة التي كبلت يد المدرب السابق للسبيرز ماوريسيو بوكيتينو.

وعن ذلك الأمر أكد مورينيو على أن تصريحات ليفي لم تمثل مفاجأة بالنسبة له، حيث قال لشبكة “سكاي سبورتس”: “أشعر بالاسترخاء لأني وجدت الحال في النادي كما توقعته”.

وزاد: “توقعت أن يتم سؤالي عن تصريحات ليفي وما إذا كنت أشعر بالإحباط منها”.

وأضاف: “هل تلك التصريحات تحزنني؟ لا، أعرف ذلك، هو أخبرني، كل شيء كان واضحًا بشدة، لا توجد أسرار في خطط النادي، وهذا يسعدني كثيرًا، لا أحب التواجد في ناد يفاجئي، وهنا لا توجد مفاجآت”.

وتابع: “هل أفضل الحصول على 300 مليون إسترليني للصفقات في يناير/ كانون الثاني؟ لا، في الشتاء لا أحتاج إلى لاعبين”.

ويواجه توتنهام نظيره تشيلسي اليوم مع فرصة التساوي معه في النقاط في المركز الرابع في حال حقق الانتصار، بعدما كان الفارق بينهما 12 نقطة، عندما تولى مورينيو تدريب السبيرز.

وعن تلك المواجهة علق البرتغالي: “لا يوجد أي وقت جيد لمواجهة تشيلسي، الحقيقة أننا كنا نبتعد عنه بـ12 نقطة، وكان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أشبه بالسراب، كان الأمر بعيدًا للغاية، والآن الفارق 3 نقاط”.

وواصل: “سيكون من الرائع أن نحقق الانتصار ونقلص الفارق من 12 نقطة إلى صفر بسرعة كبيرة، ولكن الأمر صعب دائمًا”.

المصـدر: كـووورة

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