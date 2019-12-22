أصغر منزل خبز الزنجبيل في العالم أقل حجما من شعرة الإنسان

2019/12/22 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحت خبير كندي، أخصائي بالمجهر، أصغر منزل “خبز الزنجبيل” في العالم (gingerbread)، مليء بمداخن ونوافذ وأبواب محددة بوضوح.وهناك حصيرة ترحيب صغيرة عليها العلم الكندي، خارج الباب الأمامي للمنزل المنحوت، بينما زُخرفت الجدران بشجرة عيد الميلاد وإكليل من الزهور.وصُمم المنزل على رأس رجل ثلج، وهو في حد ذاته أطول قامة بالكاد من سماكة شعرة

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