2019/12/22 | 12:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة أن السجائر الإلكترونية قد تسبب التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، مثل سجائر التبغ العادية.وأدى بخار السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين، إلى جعل البكتيريا الموجودة في الرئتين أكثر ضررا، على غرار دخان السجائر.ويحذر باحثو جامعة “كوينز” (بلفاست) في إيرلندا، من أن مستخدمي الأجهزة هذه ربما يكونون أكثر عرضة للخطر، لأنهم يستنشقون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: السجائر الإلكترونية تضر بالرئتين كالعادية تماما وكالة صدى الاعلام للانباء.

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