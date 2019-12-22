2019/12/22 | 12:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بياناً صحفياً جاء فيه:- طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد المحكمة الاتحادية على طلب رئيس الجمهورية حول الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد المحكمة الاتحادية على طلب رئيس الجمهورية حول الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).