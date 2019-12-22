الملا لرئيس الجمهورية: التحرير والحبوبي وبقية الساحات هي الكتلة الأكبر فاحتكم لها

2019/12/22 | 12:57 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةخاطب النائب السابق، حيدر الملا، الاحد، رئيس الجمهورية برهم صالح بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية بيانها بشان تحديد الكتلة الأكبر.وقال الملا في تغريدة...

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