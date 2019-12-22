المحكمة الاتحادية تحسم الجدل بشأن “الكتلة الاكبر”

2019/12/22 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بياناً صحفياً بشأن “الكتلة الاكبر”.وجاء في البيان : “طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، […]

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