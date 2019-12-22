بالصور .. أجمل “اللقطات” فى عالم كرة القدم خلال 2019

2019/12/22 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ نشرت وكالة رويترز الإخبارية تقريرًا عن أفضل اللقطات المصورة في العالم خلال عام 2019 الذى اقترب من الانتهاء.وتضمنت اللقطات صورا من مباريات الدوري الإنجليزي وكأس العالم للسيدات والعديد من المسابقات التى أقيمت فى العام الجارى، ومن بينها لقطات طريفة وأخرى حاسمة.احتفال ليفربول بلقب دوري الابطال اوناي ايمري مدرب ارسنال السابق بين فوستر […]

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