المنتجات النفطية تحدّث شروط السلامة للحوضيات وتمنع ربط مصابيح الزنون

2019/12/22 | 13:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، عن تحديث الشروط الخاصة بالسلامة المهنية والأمن لأصحاب الحوضيات المحملة بالمنتجات النفطية خلال تجوالها في جميع الطرق، مشيرة الى أن التحديث تضمن إضافة مجموعة من الضوابط بينها منع ر

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