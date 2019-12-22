وزير التجارة يعلن وصول ثلاث بواخر أرز إلى الموانئ الجنوبية

2019/12/22 | 13:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، وصول ثلاث بواخر محملة بمادة الرز إلى الموانئ الجنوبية من البلاد.

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