الزاملي : الاسماء المطروحة يلاحقهم الفساد وبرهم صالح متردد بتكليف مرشح الحكومة

2019/12/22 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال القيادي في التيار الصدر حاكم الزاملي اليوم الاحد ان رئيس الجمهورية متردد في قضية تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.ونقلت العربي الجديد عن الزاملي قوله انه “إلى الآن، لا يزال رئيس الجمهورية متردداً في قضية تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن الكتل السياسية تواصل تمسكها بالترشيحات الحزبية، التي يواصل الشارع العراقي رفضها”.[…]

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