2019/12/22 | 13:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، عن سعادته بفوز “الريدز” بلقب كأس العالم للأندية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك عقب الانتصار على فلامنغو البرازيلي بهدف دون مقابل.الإسبانية عن صلاح قوله: “سعداء بالفوز باللقب لأول مرة في التاريخ”، مضيفا: “كانت بطولة صعبة، خضنا مباريات قوية”.وعن أمله بمشاركة مصر في كأس العالم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد صلاح: أنا طماع ومنتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح: أنا طماع ومنتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح: أنا طماع ومنتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).